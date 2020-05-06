TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi." ifadelerine yer verildi.

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