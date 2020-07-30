Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, gelecek sezon planlamasıyla ilgili konuştu. özel açıklamalarda bulundu. Düşmez, "Bu seneyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Maçlar seyircili olsa çok daha fazla keyif alırdık. İnşallah yeni sezonda seyircili maçlar ümit ediyoruz" dedi.
"ŞARTLAR ELVERİRSE SEYİRCİLİ"
Seyircisiz maçların tatsız geçtiğine değinen Düşmez, "Bu oyun seyircili güzel ve kovid pandemisi elverirse seyircili oynatmak istiyoruz. Seyircisiz maç olunca ortamı eli ayağı olmayan bir insan gibi görüyorum. Şartlar inşallah elverir de biz de seyircili seyrederiz" diye konuştu.
"HAFTA İÇİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"
Gelecek sezon daha fazla takımla daha çok maç oynanacağını söyleyen Düşmez, "Göreceli olarak 4 takımın düşecek gibi planlama yaptık ama bunu maç planlama ekibi yapacak. Fazla takımla ve hafta içi oynayacağız" şeklinde konuştu.
"TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"
Türkiye Kupasını kazanan Trabzonspor´u tebrik eden Düşmez, "Bu seneyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Maçlar seyircili olsa çok daha fazla keyif alırdık. İnşallah yeni sezonda seyircili çok daha maçlar ümit ediyoruz. Kupayı kazanan Trabzonspor´u tebrik ediyorum. Final oynayan Alanyaspor´u da tebrik ediyorum. Bu gece özlemimizi giderdik" açıklamasında bulundu.
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