EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Çok ümitlerle geldik, çok daha iyi netice ve oyun bekliyorduk. Bugün bir tutuktuk, istediğimiz oyunu oynayamadık. 2'nci devre başladığında zaten 10-15 dakikayı atlatsaydık belki istediğimiz puanı alabilirdik. Kötü bir gündü Milli Takımımız için ama futbolda bunlar hep var. Zaten 3 ihtimalli maç olarak geldik, iyi oynamadık yenildik. 2 tane maçımız var bunları alıp gruptan çıkma iddiamızı sürdürüyoruz, sürdürmek zorundayız" diye konuştu.
"TAKIMIMIZDAKİ ÇOĞU FUTBOLCU ŞAMPİYONADA İLK KEZ OYNUYOR"
Milli takımda yer alan 26 futbolcudan 23'ünün ilk kez kadroda olması sebebiyle heyecan yapıp yapmadıkları sorulan Ali Düşmez, "Tabii İtalya kendi ülkesinde oynuyor. Takımımızdaki çoğu futbolcu şampiyonada ilk kez oynuyorlar ama bu düzeyde ben çok heyecanlandılar diyemem.
"2 MAÇI DA İNŞALLAH ALIRIZ"
Grupta Bakü'de oynanacak maçlar ile ilgili de konuşan Ali Düşmez, "Biz 2 maçı da istediğimiz oyunu oynayarak, istediğimiz neticeyi almak istiyoruz. Bir maçta pes etmememiz lazım. 2 maçı da inşallah alırız. En az 4 puan gerekiyor. Çünkü 3-0'lık netice biraz averajı da tehlikeye soktu. O bakımdan ben, 4 puan en az diyorum ama 2 maçta da galip gelmek hedef olmalı. Futbolda bunlar oluyor, iyi günler de var kötü günler de.
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