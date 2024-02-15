Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ davasında beraat etti - Son dakika haberler

        FETÖ üyeliğinden yargılanan eski ÖSYM Başkanı Demir beraat etti

        Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Demir'e görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Demir, FETÖ üyeliği suçundan da beraat etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Demir FETÖ davasında beraat etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen ve avukatları katıldı.

        İHA'nın haberine göre duruşmada esasa ilişkin savunma yapan Demir, "2010 yılı eylül ayında ÖSYM'ye geldiğimizde buranın 36 yıllık bir geçmişi vardı. Kişisel ilişkilerle yönetilmekteydi burası. Bir akademisyen olarak sınavların eşitlik içinde olması en hassas olduğum konulardan birisiydi. İlk günümden son günüme kadar bütün önceliğim sınav güvenliğiydi" ifadelerini kullandı.

        "TANIKLAR BENİM FETÖ'CÜ OLDUĞUMA DAİR BEYANDA BULUNMAMIŞTIR"

        FETÖ suçlamalarını kabul etmeyen Demir, "Hiçbir sınav evrakını imha etmedim. İddianamede ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularının çalındığı söyleniyor. Bu tamamen asılsızdır, algı operasyonudur. Savcı, benim FETÖ üyeliğinden cezalandırılmamı istiyor. Dinlenen tanıklar hiçbir zaman benim FETÖ'cü olduğuma dair beyanda bulunmamıştır. Kaldı ki ben ÖSYM Başkanı olmayı talep etmedim. Ancak ÖSYM üzerinde FETÖ'nün nasıl bir iştahının olduğunu biliyordum. Bu nedenle de sınavlara ilişkin sayısız tedbir aldım. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

        Sanık Pekşen de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Demir, "Atılı asılsız suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat talep ediyorum" dedi. Pekşen de, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ali Demir'in FETÖ üyeliği suçundan beraatına karar verirken, Demir ve Pekşen'e görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Demir
        #son dakika
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Habertürk Anasayfa