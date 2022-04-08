Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Ali Çınar: Mektup iyi niyetli ama Kongre belirleyici

ABD yönetiminin Kongre'ye bir mektup yazarak, Türkiye'ye F-16 satışının ABD ve NATO'nun çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ifade etmesi olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. Peki bu süreci nasıl etkiler? Mektubun iyi niyet göstergesi olduğunu ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Mektupta olumlu ifadeler var ama Kongre belirleyici, süreç donabilir" dedi.

08.04.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Çınar: Mektup iyi niyetli ama Kongre belirleyici

4 Şubat'ta Kongre üyelerince Bakanlığa gönderilen mektupla Türkiye'ye F-16 satılmaması konusunda talepte bulunulmuştu. Dışişleri Bakanlığı da bu mektuba verdiği yanıtta Biden yönetiminin, Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını bildirdi.

Bu gelişme 'Acaba Türkiye ile ABD arasındaki F-16 meselesi çözülüyor mu?' sorusunu gündeme getirdi. Bakanlık ve Kongre arasındaki yazışmaları 'git-gel mektupları' olarak değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Mektupta olumlu ifadeler var, bu bir iyi niyet mektubu ama kesinleşmiş karar değil" dedi.

"SÜREÇ DONABİLİR"

Mektubun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın nihai kararı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Ali Çınar "Bu 'evet biz onaylıyoruz' mektubu değil, bunu Kongre'ye 'biz Ankara ile sıcak ilişkimizi devam ettirmek istiyoruz, F-16 verilmesine de niyetimiz var' mesajı gibi algılamakta fayda var" dedi. Bakanlığın, ilgili silah satışına onay vermesi halinde bunu resmi bir bildirimle Kongreye ilettiğine dikkat çeken Çınar "Kongrenin itiraz etme hakkı var. Kongre belirleyici ve ikna edilmesi önemli, bir Kongre üyesi bile itiraz ederse süreç uzayabiliyor ya da donabiliyor" şeklinde konuştu.

TİCARET VE ENERJİ İŞBİRLİKLERİ ÖN PLANDA

Türkiye ve ABD arasında bu hafta başında Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland tarafından başlatılan ikili ilişkilerde Stratejik Mekanizma dönemine de değinen Çınar "Bu birlik ağırlıklı olarak ticaret ve ekonominin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunacak" dedi. Türk-Amerikan ticari hacminin son dönemde yüzde 30 arttığına dikkat çeken Ali Çınar "Pandemi döneminde bu rakam çok önemli. Türkiye-ABD arasında ticaret ve enerji anlamında pozitif gelişmeler var, bunun da iş dünyasını heyecanlandırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bartın'da eriyen karlar taşkına yol açtı!
Bartın'da eriyen karlar taşkına yol açtı!
İğne olmak orucu bozar mı?
İğne olmak orucu bozar mı?
Osmaniye'de ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira
Osmaniye'de ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira
Van depremle sallandı!
Van depremle sallandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.