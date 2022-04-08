4 Şubat'ta Kongre üyelerince Bakanlığa gönderilen mektupla Türkiye'ye F-16 satılmaması konusunda talepte bulunulmuştu. Dışişleri Bakanlığı da bu mektuba verdiği yanıtta Biden yönetiminin, Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını bildirdi.

Bu gelişme 'Acaba Türkiye ile ABD arasındaki F-16 meselesi çözülüyor mu?' sorusunu gündeme getirdi. Bakanlık ve Kongre arasındaki yazışmaları 'git-gel mektupları' olarak değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Mektupta olumlu ifadeler var, bu bir iyi niyet mektubu ama kesinleşmiş karar değil" dedi.

"SÜREÇ DONABİLİR"

Mektubun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın nihai kararı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Ali Çınar "Bu 'evet biz onaylıyoruz' mektubu değil, bunu Kongre'ye 'biz Ankara ile sıcak ilişkimizi devam ettirmek istiyoruz, F-16 verilmesine de niyetimiz var' mesajı gibi algılamakta fayda var" dedi. Bakanlığın, ilgili silah satışına onay vermesi halinde bunu resmi bir bildirimle Kongreye ilettiğine dikkat çeken Çınar "Kongrenin itiraz etme hakkı var. Kongre belirleyici ve ikna edilmesi önemli, bir Kongre üyesi bile itiraz ederse süreç uzayabiliyor ya da donabiliyor" şeklinde konuştu.

TİCARET VE ENERJİ İŞBİRLİKLERİ ÖN PLANDA



Türkiye ve ABD arasında bu hafta başında Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland tarafından başlatılan ikili ilişkilerde Stratejik Mekanizma dönemine de değinen Çınar "Bu birlik ağırlıklı olarak ticaret ve ekonominin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunacak" dedi. Türk-Amerikan ticari hacminin son dönemde yüzde 30 arttığına dikkat çeken Ali Çınar "Pandemi döneminde bu rakam çok önemli. Türkiye-ABD arasında ticaret ve enerji anlamında pozitif gelişmeler var, bunun da iş dünyasını heyecanlandırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.