04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde iç sahadaki 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak sarsılan, taraftarın Sivasspor önünde oyuncular ve yönetime tepkisiyle iyice demoralize olan yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, seyircilerinin önünde mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti.
Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Çetin, "Önümüzdeki maçlarda toparlayıp artık hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Ufak tefek sesler de çıkmaya başladı. Çok da önemli değil. Haklı insanlar. Galip gelmeyi herkesten çok biz istiyoruz. Artık bir an önce toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor. 3 futbolcumuz yok. 2 golcümüz sakat, Sapunaru da kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Hepsi üst üste gelince maalesef böyle bir durum oldu. Yine de oyuncularımız canla başla mücadele etti. En kısa sürede toparlayacağız" diye konuştu.
Maçın son bölümlerinde tribünlerden yükselen istifa tepkisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, "Biz görevimizin başındayız. Onların kendi düşünceleri. Burada bizim düşüncelerimiz önemli. Onların söylemesiyle biz istifa falan etmeyiz. Biz dimdik işimizin, görevimizin başındayız. İstedikleri kadar bağırabilirler. İleride biz onlara maçları kazandırınca da o işin tersine döneceğine inanıyorum. Hepsi bizim kardeşimiz. Karda, kışta bizi bu güne kadar taşıdılar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Bunlar olacak. Doğal karşılıyorum. İnşallah maçları kazanmaya başlayınca onlarla yine sarmaş dolaş devam ederiz" dedi.
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