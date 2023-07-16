Ali Cabbar'ın hikayesi yürekleri burkuyor! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nedir, gerçek mi?
Son dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar, gündemden düşmüyor. İğrek'in Parti İptal albümünde yer alan ve dijital medya platformu Spotify'dan Türkiye'de son günlerin en çok dinlenen şarkısı olan Ali Cabbar'ın sözleri ve hikayesine dair ayrıntıları bir araya getirdik...
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Ali Cabbar şarkısının hikayesi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Listeleri alt üst eden ve hikayesiyle yürekleri burkan şarkının hem sözlerine ilişkin hem de hikayenin gerçek olup olmadığına dair aramalar sürüyor. İşte, Ali Cabbar şarkısıyla ilgili detaylar...
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ALİ CABBAR KİMDİR? İŞTE HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar.
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Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.
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ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?
Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film de bulunmuyor.
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ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...