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        Sosyal medya Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesini konuşuyor! Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?

        Ali Cabbar hikayesi'nin doğruluğu ve bahsi geçen ismin hayatı, Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısını yayınlamasının ardından gündeme geldi. Nalan, Beyaz Skandalım, Kor, Müzik Kutusu gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar, sevdiği kadının başkasıyla evlendiğini gören genç adamın yaşadıklarını konu alıyor. İşte Emir Can İğrek Ali Cabbar sözleri ve hüzünlü hikayesi...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 08:28
        • 1

          Ali Cabbar'ın hikayesi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesi kısa sürede sosyal medyada büyük bir etki uyandırdı. Tekirdağ'da yaşadığı iddia edilen Ali Cabbar hikayesi, gerçekliği merak konusu oldu. İşte Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          ALİ CABBAR KİMDİR? İŞTE HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

          Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan  Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

        • 3

          ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?

          Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film de bulunmuyor. 

        • 4

          ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

          Ne ateş var ne de duman amma

          Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

          Sevdiğin kız başkasına varmış

          Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

          Baban der "al gırnatanı oğlum.

          Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

          Sevdiği kız başkasına varmış

          Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

          Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

          Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

          Yükün' almış buralara küsmüş 

          Askere yazılmış gider Ali Cabbar 

          Gideli 6-7 ay olmuş 

          Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

          Sesi susmuş, gırnatası susmuş

          Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

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