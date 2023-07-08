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Ali Cabbar'ın hikayesi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesi kısa sürede sosyal medyada büyük bir etki uyandırdı. Tekirdağ'da yaşadığı iddia edilen Ali Cabbar hikayesi, gerçekliği merak konusu oldu. İşte Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...

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ALİ CABBAR KİMDİR? İŞTE HÜZÜNLÜ HİKAYESİ Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

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ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI? Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film de bulunmuyor.

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