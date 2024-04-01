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        Haberler Gündem Politika Ali Babacan: Memnun etmeyen bir sonuç elde ettik

        Ali Babacan: Memnun etmeyen bir sonuç elde ettik

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:00
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        Babacan: Memnun etmeyen bir sonuç elde ettik
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.

        Seçimlere katılan siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan vatandaşlara şükranlarını sunan Babacan, barış içerisinde oyunu kullananların, kavgaya prim vermeyenlerin ülkesinde bir yurttaş olmaktan kıvanç duyduğunu belirtti.

        "BU KEZ İSMİMİZLE, LOGOMUZLA SEÇMENİMİZİN KARŞISINA ÇIKTIK"

        Yerel seçimde, partilerinin ilk kez kendi adı ve logosuyla oy pusulasında yerini aldığını anımsatan Babacan, "14 Mayıs seçimlerinde, önce Türkiye demiştik. Partimizin isminden demokrasimiz adına feragat etmiştik. Bu kez ismimizle, logomuzla seçmenimizin karşısına çıktık. Genç bir siyasi parti olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkaran bir partiyiz ve böylesi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum." diye konuştu.

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        DEVA Partisi'nden seçimlere giren ve başarılı olan belediye başkanları ve il genel meclis üyelerini tebrik eden Babacan, "DEVA Partisi artık Meclis'te vekilleri, yerel yönetimlerde belediye başkanları, meclis üyeleri olan bir siyasi parti." ifadelerini kullandı.

        Babacan, vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceklerini, başarı ve hataları masaya yatıracaklarını dile getirdi.

        Fotoğraf: AA

        "PARTİMİZ ADINA BİZİ MEMNUN ETMEYEN BİR SONUÇ ELDE ETTİK"

        Seçimden alacakları çok dersin olduğunu vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

        "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalardan beslenen insanlar olmayacağız. Uzlaşma ve birlikte çalışma kültüründen, ortak akıldan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. Ahlaki duruşumuzla varlığımızı koruyacağız. Doğru yoldan şaşmayacağız. Yarından itibaren genel seçimler için hazırlanmaya başlayacağız."

        Ülkenin en can yakıcı konusunun deprem olduğuna dikkati çeken Babacan, merkezi hükümetle yerel yönetimlerin el ele vererek bu sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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