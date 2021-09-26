Ali Babacan Habertürk TV'de: Korkmayın daha iyi bir alternatif geliyor

Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
Ali Babacan, yurt gezilerine devam ettiğini belirtti ve "AK Parti seçmenlerinde bir soğuma ve kopma var. Başlarını kaldırıp yeni arayışlara girmiş durumdalar" dedi.
Babacan "Milli günde dindara gönderme yapılmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu.
Babacan'ın açıklamaları şöyle:
"Daha önce AK Partiye oy vermiş vatandaşlarımızın kendisini rahat hissetmesi gerekiyor. Erdoğan'ın ülkeyi yönetme kapasitesinin azaldığını herkes görüyor. İnsanlar alternatif var mı diye bakıyor. Kendi hayat tarzını başkalarına dayatmaya çalışan herkese karşıyız. Bizim savunduğumuz demokrasi özgürlükçü demokrasidir. Kimsenin ideolojisini başkasına dayatması söz konusu olamaz. Korkmayın daha iyi bir alternatif geliyor."
İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
"Daha önceki seçimlerde Sayın Erdoğanı destekleyenlerin bir kısmı duruyor ama bir kısmı da zayıflamış. 2013'ten bu yana Sayın Erdoğan hep daha kötüsü olacak diyor. Onun için her hafta bir düşman gösteriyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Daha önce AK Partiye oy veren vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmesini sağlamalıyız. Bizim vatandaşlarımız ülkesini çok seviyor. Gençlerimiz ülke dışına gitmek istiyor. Ancak düzelirse geri dönerim diyor. İnsanın kendi vatanından daha değerli bir şey yok. Ben orta direğe bakıyorum. Siyasetin kutuplaştırma gayretine rağmen toplum bir arada olmak istiyor."
"Önemli olan bu güveni vatandaşlarımızda oluşturmak. Endişeye kapılırlarsa eski tercihlerine dönerler. Kötülerden birini tercih edelim diyebilirler. Vatandaşlarımızın bu ülkenin bekası için şuanki hükümetten çok daha iyisi yapılır. Çünkü yaptık. Biz bu ülkede refahı getirdik."
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