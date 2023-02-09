Ali Babacan: Adıyaman’dan bir acı haber daha aldık

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Kahramanmaraş'ta meydanda gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler çevredeki 10 ili etkiledi. 12 binden fazla vatandaşımızı sarsıntılar sonucu kaybettik.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Adıyaman’dan bir acı haber daha aldık" diyerek, "Tut İlçe Başkanımız Mehmet Baykara ve 8 kişilik ailesinin tüm fertlerini maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Lideri, öncesinde başka bir acı haber daha verdi. Babacan, "Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız Salih Dökme ve eşi Meryem Dökme’yi enkazdan yaralı olarak kurtardılar ama ne yazık ki çocukları İsmail ve Elif Dökme vefat etmiş. İlçe başkanımız ve eşine acil şifalar, çocuklarına Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.