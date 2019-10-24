"ALİ, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRMİŞ OLDUĞU EN ACAYİP İNSAN"



Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, geceye birlikte katılarak objektiflere poz verdi. Ali Atay için övgü dolu sözler sarf eden Murat Dalkılıç, “Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en acayip adamlardan birisi Ali Atay. Daha önceki filmlerde de müthiş şeyler yaptığı için burada da bir şeyler bekliyorum. Kendimi motive ederek hazırlayarak geldim” dedi.