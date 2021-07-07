Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Türk oyuncu Ali Akman, kendisi için düzenlenen basın toplantısında transfer olma kararını, hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Frankfurt'a transferinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Akman, Bundesliga'yı çocukluğundan beri takip ettiğini söyledi. Birçok kulüpten teklif aldığını ama Frankfurt'un geleneklerinden çok etkilendiğini söyleyen genç futbolcu, ''Buraya transfer olma kararını verirken kendimi çok rahat hissettim ve bu kararın arkasındayım'' dedi.
"EINTRACHT BENİM İKİNCİ AİLEM OLDU"
Türkiye'den ayrılma kararının zor olduğunu söyleyen Akman, ''Ailemle ve arkadaşlarımla vedalaşmak çok zor oldu ama burada beni çok sıcak karşıladılar. Bana karşı olan bu samimi tutumlarından dolayı herkese sadece teşekkür ederim. Eintracht benim 2'nci ailem oldu. Burada hiç yabancılık çekmedim. Bu da buraya transfer olurken iyi bir karar verdiğimi gösteriyor'' ifadelerini kullandı.
"GOL ATMAYI İŞİM OLARAK GÖRÜYORUM"
Merkez forvet pozisyonunda kendisini rahat hissettiğini dile getiren Akman, ''Bakıldığında bir forvete göre kısayım. Agüero, Lautaro Martinez de kısa ama çok iyi goller atabiliyorlar. Ceza sahası etkinlikleri çok iyi, oyuna katılabiliyor, takımlarına her şekilde yardımcı olabiliyorlar. Ben de o tarz bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Gol atmayı işim olarak görüyorum. Gerekirse kafayla da ayakla da atarım, benim için problem yok. Sadece gol atmak değil takım arkadaşlarıma da saha içinde destek olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.
Öte yandan genç futbolcu, Frankfurt forması giymek için sabırsızlandığını söyledi. Heyecanlı ve beklentileri olduğunu dile getiren Akman, ''Kendimi göstermek için elimden gelen en iyisini yapacağım. Antrenörümün ve taraftarlarımızın güvenini suistimal etmeyeceğim. Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum'" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!