TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen´e kiralanacak. Alman kulübü Ali Akman´ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen´e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."