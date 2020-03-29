Gazetecilerin neden bıçakladınız sorusuna ise “Ben bir şey yapmadım” diyerek kendini savunan Mesudiyeli, bıçakla yaralamak ve polise mukavemetten işlem gördüğü öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Mesudiyeli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan Kumaş ise tedavi gördükten 2 saat sonra taburcu edildi.