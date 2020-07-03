DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, algoritmik işlemler için yatırımcılara tek mecra üzerinden Borsa İstanbul Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon piyasalarında robotize edilmiş işlem emri verebilecekleri ALGOLAB’i mobil uygulama olarak müşterilerinin hizmetine sundu.
Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’de algoritmik işlemlerin cep telefonuna indirilebildiği ilk hizmet olan ve Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcıların hayatını kolaylaştıran uygulama ile müşteriler, güvenli bir platform üzerinde piyasaları sürekli takip etmek zorunda kalmadan yatırım fikirlerini hazırda bulunan ya da kendilerinin oluşturabileceği stratejiler yardımıyla tasarlayabilecek. ALGOLAB kullanıcıları böylece hazır olarak sunulan stratejilerden dilediklerini test ederek yatırım hesaplarında otomatik işlem yapması için talimat verebilecekler.
Deniz Yatırım müşterisi olan yatırımcılar ALGOLAB Mobil’e doğrudan internet bankacılığı hesap bilgileri ile ulaşıp işlemlerini gerçekleştirebilirken, Kurum müşterisi olmayan yatırımcılar da demo hesap açarak uygulamayı deneyimleyebiliyor.
'KISA SÜREDE BİNLERE ULAŞTI'
Açıklamada görüşlerine yer verilen ve ALGOLAB Mobil ile yatırımcılara zengin seçenek havuzundan diledikleri stratejiyi rahatlıkla seçebilme avantajını sunduklarını belirten DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. C.Cem Önenç “Yatırımcıların yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan algoritmik işlem stratejileri oluşturabildikleri ve bu stratejileri canlı borsa verileri üzerinde çalıştırabildikleri ALGOLAB’i mobil uygulamaya taşıyarak önemli bir ihtiyaca karşılık veriyoruz. 2019 yılından itibaren yatırımcıların hizmetine masaüstü bilgisayarlar üzerinden sunduğumuz ALGOLAB, kısa sürede binlerce yatırımcı tarafından tercih edildi. Uygulamanın elde ettiği bu hızlı gelişme bizi mobil cihazlarda da kullanılabilecek versiyonu için cesaretlendirdi ve 6 ay gibi kısa sürede bu hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece sermaye piyasasındaki yatırımcılar, yatırım tercihlerini tecrübeli olsunlar ya da olmasınlar, diledikleri her yerden hızlı, güvenli ve kişiselleştirilebilir şekilde gerçekleştirebilecek. ALGOLAB Mobil ile yatırımcılara, “Siz yatırım fikrinizi belirleyin, gerisini dilediğiniz her yerden ALGOLAB’ten isteyin” diyoruz. Yatırımcılarımıza, yeni stratejiler oluşturmaları ve kullanıcı deneyimlerini artırmaları için geliştirmeye devam ettiğimiz ALGOLAB WEB ve yeni uygulamamız ALGOLAB Mobil aracılığıyla hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
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