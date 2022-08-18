5. dakikada Brann takımı golü buldu. Sol kanattan Martine'nin yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşuyla yükselen Brochmann, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

38. dakikada Bergsvand'ın ara pasında topla buluşan Brochmann, beklemeden vurdu ancak top direkten auta çıktı.

57. dakikada Kezban Tağ'ın defanstan şişirdiği topu kontrol eden Houij'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Brann'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

ALG Spor, bu skorla turnuvaya veda etti.