Gerilim Ustası Alfred Hitchcock’un yönettiği tüm renkli filmler kaçıranlar, özleyenler ve büyük ekranda görmek isteyenler için İstanbul Film Festivali kapsamında sinemalarda.

40. İstanbul Film Festivali’nin Nippon Paint sponsorluğundaki özel bölümü Hitchcock Renkli kapsamında, dahi sinemacı Alfred Hitchcock’un 15 renkli filmi yenilenmiş kopyalarından Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gösteriliyor. Gösterimler kasım ve aralık aylarında her hafta beşer film içerecek şekilde yapılacak.

Alfred Hitchcock

Hitchcock Renkli gösterimleri 19 Kasım günü yönetmenin fetiş ve saplantı üzerine belki de en unutulmaz oyununa damga vuran Ölüm Korkusu / Vertigo ve kendisine neden “Gerilimin Ustası” şanının yakıştırıldığını gösteren filmlerden Birds / Kuşlar ile başlıyor.

Ölüm Korkusu / Vertigo

40. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden Hitchcock Renkli, yapıtları yalnızca sanat değil felsefe ve psikoloji alanlarında da konu edilen, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu efsane yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve özleyenlerini sinemaya çağırıyor. Gerilim ustası Alfred Hitchcock’un yönettiği, her biri bir başyapıt olan 15 uzun metrajlı, renkli filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisine farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Gizli Teşkilat / North by Northwest

Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler:

Ölüm Kararı / Rope (1948)

Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)

Cinayet Var / Dial M for Murder (1954)

Arka Pencere / Rear Window (1954)

Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)

Harry ile Derdimiz / The Trouble with Harry (1955)

Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)

Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)

Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)

Kuşlar / The Birds (1963)

Hırsız Kız / Marnie (1964)

Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)

Topaz (1969)

Cinnet / Frenzy (1972)

Aile Oyunu / Family Plot (1976)

Arka Pencere / Rear Window

Gösterim Çizelgesi ve Takvimi:

Beyoğlu Sineması

19 Kasım Cuma 21.00 Ölüm Korkusu / Vertigo

20 Kasım Ctesi 14.30 Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much

20 Kasım Ctesi 21.00 Topaz

21 Kasım Pazar 14.30 Kapri Yıldızı / Under Capricorn

21 Kasım Pazar 21.00 Cinayet Var / Dial M for Murder

03 Aralık Cuma 21.00 Ölüm Kararı / Rope

04 Aralık Ctesi 14.30 Esrar Perdesi / Torn Curtain

04 Aralık Ctesi 21.00 Arka Pencere / Rear Window

05 Aralık Pazar 14.30 Kuşlar / The Birds

05 Aralık Pazar 21.00 Cinnet / Frenzy

Kuşlar / The Birds

17 Aralık Cuma 21.00 Gizli Teşkilat / North by Northwest

18 Aralık Ctesi 21.00 Harry ile Derdimiz / The Trouble with Harry

19 Aralık Pazar 21.00 Hırsız Kız / Marnie

20 Aralık Ptesi 21.00 Kelepçeli Âşık / To Catch a Thief

21 Aralık Salı 21.00 Aile Oyunu / Family Plot

Kelepçeli Âşık / To Catch a Thief

Kadıköy Sineması

19 Kasım Cuma 21.00 Kuşlar / The Birds

20 Kasım Ctesi 14.30 Harry ile Derdimiz / The Trouble with Harry

20 Kasım Ctesi 21.00 Kelepçeli Âşık / To Catch a Thief

21 Kasım Pazar 14.30 Esrar Perdesi / Torn Curtain

21 Kasım Pazar 21.00 Cinnet / Frenzy

Cinayet Var / Dial M for Murder

03 Aralık Cuma 21.00 Gizli Teşkilat / North by Northwest

04 Aralık Ctesi 14.30 Kapri Yıldızı / Under Capricorn

04 Aralık Ctesi 21.00 Ölüm Kararı / Rope

05 Aralık Pazar 14.30 Hırsız Kız / Marnie

05 Aralık Pazar 21.00 Ölüm Korkusu / Vertigo

Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much

17 Aralık Cuma 21.00 Arka Pencere / Rear Window

18 Aralık Ctesi 21.00 Çok Şey Bilen Adam / The Man Who Knew Too Much

19 Aralık Pazar 21.00 Cinayet Var / Dial M for Murder (3 Boyutlu)

20 Aralık Ptesi 21.00 Topaz

21 Aralık Salı 21.00 Aile Oyunu / Family Plot