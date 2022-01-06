Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, finali kaybetmenin futboldaki en kötü duygulardan biri olduğunu belirterek, "Buna ilaveten penaltılarla kaybetmek, bu kötü duyguyu artırır. Biz de kötü duygular içindeyiz. Soyunma odasını tahmin edebilirsiniz. Çok büyük bir hayal kırıklığı var. İlk yarı Beşiktaş'ın kontrolünde bir oyun izledik. İkinci yarı oyunu dengeledik. Skor üretecek pozisyonlara girdik ve skoru da ürettik. Uzatmalarda iyi oynadık diyebilirim. Tabii ki Beşiktaş da şans buldu ama daha çok bizim domine ettiğimiz bir oyun oldu. Oyunculardan memnunum. Bir penaltı pozisyonu vardı, bunda neden VAR'a gidilmediğini sormak gerekiyor. Kramp ve sakatlık yaşayan oyuncular oldu, o yüzden bazı değişiklikler mecburi oldu. Penaltılarda bu oyuncuları kullanamadık. Penaltılar sorumluluk ister. Bu sorumluluğu almak kolay değil, bundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ederiz, onlara kaybettik. Pazar günü Göztepe ile maçımız var. Ona konsantre olmamız gerekiyor. Kupayı en çok taraftarımız için kazanmak istedik ama bunu başaramadık. Bunları kenardan bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
GHACHA: İKİNCİ YARI VE UZATMA DEVRESİNDE OYUNA HÜKMEDEN TARAF BİZDİK
Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Houssam Ghacha ise şunları söyledi: "Bu maça iyi hazırlandık. Bir bölümden sonra oyunu domine eden taraf bizdik. Bu maçın büyüklüğünün farkındaydık. Tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum, son derece iyi hazırladılar bizi bu maça. İkinci yarı ve uzatma devresinde oyuna hükmeden taraf bizdik. Penaltılara kalınca tabii yarı yarıya geliyor şanslarınız. Biz de bunu değerlendiremedik ve kaybeden taraf olduk. Ama çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok iyi savaştık. Tekrardan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi kafamızı kaldırıp tekrardan 3 gün sonra oynayacağımız lig maçına odaklanacağız. Çok önemli bir maç. O maç için gereken neyse yapılacaktır."
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