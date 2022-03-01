Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek, "İki takım için de heyecanlı maç oldu, başımız dik ayrılıyoruz. Çünkü iyi futbol sergiledik. Karşılıklı fırsatlar sonrası tur atlayan rakip oldu." diye konuştu.

Turu geçmek için fırsatlar da yakaladıklarını ifade eden Groenendijk, şunları kaydetti:

"Kabul etmek gerekir ki onların da pozisyonları vardı, 3 kez direkten dönen toplar oldu. 1-0 gerideyken atacağımız 1 gol çok farklı sonuca gebe olabilirdi, bunu başaramadık. 2-0 mağlup ayrıldık. Kendimizi eleştirirsek, aynaya bakacak olursak çok iyi geçiş oynayan rakibe karşı iki çok basit top kaybıyla iki gol yedik. İyi futbol oynadığımızı, düşünüyorum. Fırsatları değerlendiremedik. Ligdeki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. 11 final maçı var. Hepsinin ayrı ayrı önemi var. Oraya konsantre olacağız. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat etti. Sanırım bu saatten sonra bırakmazlar. Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında başarılar dileriz."