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        Haberler Ekonomi Otomobil Alfa Romeo’nun yeni modelinin ismi belli oldu - Otomobil Haberleri

        Yeni modeline kurulduğu kentin adını verdi

        Alfa Romeo'nun en küçük SUV modelinin ismi, araç henüz daha tanıtılmadan açıklandı. İtalyan üreticiden yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da sunulacak modelin ismi markanın kurulduğu kent olan 'Milano' oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:56
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        Yeni modeline kurulduğu kentin adını verdi
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        İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, yakında satışa sunmaya hazırlandığı b-segment suv modelinin merak edilen ismini açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre, markanın yeni modelinin ismi Alfa Romeo'nun kurulduğu şehir olan Milano olarak belirlendi.

        Bu yılın kasım ayına kadar, 2022 yılına oranla küresel ölçekte yüzde 34’lük büyüme kaydeden Alfa Romeo'nun, Milano'yu 2024’ün Nisan ayında tanıtacağı kaydedildi.

        Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonunun da satışa sunulması planlanıyor.

        Alfa Romeo CEO’su Jean-Philippe Imparato, "Milano ile, Giulietta ve Mito sahibi Alfisti’yi markaya tekrar davet etmek ve Alfa Romeo’ya olan sevgilerini tazelemek istiyoruz. Milano, Alfa Romeo’nun elektrikli otomobillere geçiş sürecinde kilometre taşı olacak, tıpkı Tonale gibi markanın küresel varlığını güçlendirmek gibi önemli bir misyonu da üstleniyor" dedi

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        Alfa Romeo amblemi, 1910 yılından bu yana Milano'yu tanımlayan Visconti ailesinin armasını içeriyor. 1910-1972 yılları arasında, Milano ismi logonun alt kısmında yer almaktaydı. 1918 yılına kadar bu isme "A.L.F.A." (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) kısaltması eşlik etmişti, 1919'dan itibaren de "Alfa Romeo" ismi eşlik etti.

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