İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo’nun ilk elektrikli ve kompakt SUV’u Tonale, Türkiye’de satışa sunuldu. İlk etapta hibrit motor ile Türkiye'ye gelen otomobil, ilerleyen dönemde dizel motor seçeneğine de kavuşacak.
Tonale’yi 24 Haziran’dan itibaren, online satış kanalı üzerinden ön satışa sunacaklarını kaydeden Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü , "Tonale’yi Lansmana özel 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle ön satışa sunacağız. Eylül ayından itibaren ise 1.6 litrelik dizel motor otomatik vites seçenekli versiyonu pazara sunacağız. Önümüzdeki yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir hibrit- seçeneğinin aileye katılması ile Tonale ürün gamı tamamlanmış olacak" dedi.
Alfa Romeo’nun 112 yıldır otomotiv tarihine damga vuran modellere imza attığına değinen Süslü, "Alfa Romeo, Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olarak öne çıkıyor. Birleşme sonrası markanın başına geçen Jean-Philippe Imparato’nun önderliğinde grubun global Premium markası olma nosyonuyla iddialı bir planı uygulamaya başlıyoruz. Bu stratejinin ilk adımı Tonale. Tonale, bizi çok heyecanlandıran ve uzun zamandır Türkiye Pazarı için beklediğimiz bir model. Bu ay ön siparişlerini almaya başladığımız Tonale modelinden yıl sonuna dek 1000 adet getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLATACAK'
Tonale’yi Haziran ayından itibaren Türkiye genelindeki 14 Alfa Romeo bayisinde tanıtacaklarını bildiren Özgür Süslü, "Alfa Romeo markası için Türkiye’de yeni dönem Tonale ile başlayacak" diye konuştu.
Alfa Romeo Tonale’nin Edizione Speciale versiyonu, 7 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre 160 HP’lik turbo motor ve 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun birleşiminden oluşan mild hibrit versiyon ile satışa sunuluyor.
4.53 metre uzunluk, 1.84 m genişlik ve 1.6 m yüksekliğe sahip Tonale, lansmana öze olarak 1 milyon 399 bin TL’lik fiyat siparişe açılacak.
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