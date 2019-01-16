Soruşturma devam ediyor

Meral Yıldız'ın haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde durumundan şüphelenilen bir TIR durduruldu.

21 plaka sayılı çekiciye bağlı 34 plakalı dorsede narkotik köpeği Alfa ile arama yapıldı. Aramada dorsenin taban kısmına gizlenmiş 259 paket halinde 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili S.P. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.