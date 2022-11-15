Aleyna'yı ağır yaralayan sürücü yakalandı!

DHA

Esenyut'ta Aleyna Nur Gökçe'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Sezer H., yapılan itirazların yerinde bulunması ardından hakkında verilen tutuklama kararı üzerine yakalandı. DHA'nın haberine göre, genç kızın olaydan kısa süre önce "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı ortaya çıktı. 5 AY ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU İlçede geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmıştı.

Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Genç kızın yakınları, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki göstermişti.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verildi. Karar üzerine dün gece Sezer H. yakalanarak, Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı görüldü.