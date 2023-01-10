Taciz davasında annesi ifade verdi, Aleyna 'yoğunluk'tan mahkemeye gidemedi

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Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Üsküdar’da ikamet ettiği siteye 29 Aralık 2021'de izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren 25 yaşındaki saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.'nın “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. ve müşteki Aleyna Tilki katılmazken annesi Havva Öztel salonda hazır bulundu. "KENDİSİNİ SAĞLIK GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI" Havva Öztel, mahkemede şu ifadeyi verdi; “Daha önce eve girişimleri oldu. Fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı, ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce sanık tarafından eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna’ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu. Sanıktan şikayetçiyim.”

Havva Öztel, Aleyna Tilki, Ayça Tilki "UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEP EDİYORUZ" Aleyna Tilki'nin avukatı, “Sanığın sosyal medyadan gönderdiği mesaj ve arkadaşlık isteklerinin ekran görüntülerini de sunacağız. Yüksek güvenlikli siteye telleri aşarak girmesi nedeniyle kişi hakkında uzaklaştırma kararı talep ediyoruz. Müvekkil Aleyna yoğunluğu tarafından katılamamaktadır. Şikayetçiyiz” dedi.

Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Aleyna Tilki "PİŞMANIM" DEMİŞTİ Muhammed Erkam A., daha önceki duruşmada savunmasını şu sözlerle yapmıştı; “Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok” demişti. Aleyna Tilki ile daha önceden tanıştıklarını öne süren sanık, “Instagram'dan tanıştık, konuşmaya başladık."

Havva Öztel, Aleyna Tilki "KENDİSİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN EVİNE GİTMİŞTİM" Muhammed Erkam A., devamında, “Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip, diğerlerini etmemişti. Hatta bana, ‘Artık göndermene gerek yok’ dedi. Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben, oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp, Aleyna Tilki’nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş” ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki "OLAY TARİHİNDEN SONRA TELEFONUMU KIRIP, ATTIM" Daha sonra müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan Muhammed Erkam A., “İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum. Çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp, attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim. Bu nedenle ‘Hayranıyım’ diye ifade vermiştim” şeklinde konuşmuştu.

SES TELLERİ YIRTILMIŞTI Öte yandan avukatı tarafından yoğun olduğu için duruşmaya katılamadığı söylenen Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda ses tellerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sahnelere bir süre ara vermek zorunda kaldığını açıklamıştı. Ancak Tilki, kısa bir süre sonra sigara içerken objektiflere yansımıştı.

SAĞLIĞINI UMURSAMADI Sağlık sorununa rağmen sigara tükettiği görülen Aleyna Tilki, kameraları fark edince mekâna girmişti. Tilki, gazetecilerin gitmesini bekleyerek, uzun süre mekândan çıkmamıştı.

SOHBETE DOYMADI Aleyna Tilki, iki gün önce de yakın arkadaşlarıyla birlikte bir kafede kahvaltı yaparken görülmüştü. Yaklaşık 5 saat mekanda vakit geçiren genç şarkıcı, zaman zaman kahkahalara boğulmuştu. Bir hayli keyifli olduğu görülen Aleyna Tilki'nin o anları objektiflere böyle yansımıştı. Fotoğraflar: HT Magazin, İHA, Instagram

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