Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Bağış yapmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.