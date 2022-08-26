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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aleyna Tilki, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekanda oturup sohbet etti.

22 yaşındaki şarkıcı, sağanak yağmurdan dolayı arkadaşlarının yanından ayrılıp koşarak otomobiline yöneldi.

"BAŞKA SEFERE..."

Tilki, o sırada basın mensuplarını fark edince gülümseyerek "He şimdi oldu. 'Yağmura yakalandık' derken bir de size yakalandık. Arkadaşlar çok yağmur var, şimdi konuşamayız başka sefere..." ifadelerini kullandıktan sonra aracına binip, evinin yolunu tuttu.