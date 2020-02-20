"BİZ HAZIRIZ, PEKİ DÜNYA HAZIR MI?"

Klibimizi yarın çekeceğiz, set hazırlıkları bitti. Yönetmen yine benim... Ve Yon Thomas yine bizimle... Ve ekipte çok sürpriz, dünyanın en özel vizyonlarından biri var. Ve daha birçok eşsiz insan ve birçok eşsiz detay... Biz hazırız, peki dünya hazır mı?