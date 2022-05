Aleyna Tilki, Times Meydanı'nda!

HABERTURK.COM

Spotify'ın global müzik programı EQUAL; global iş ortaklıkları, çeşitli aktivasyonlar, yeni içerik deneyimleri ve hem platform içi hem de dışı desteklerle adeta dünyadaki kadın sanatçılara ışık tutuyor.

Programın temel amacı ise audio dünyasında kadınlar için eşitliği güçlendirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını kutlamak. Kadın sanatçılar için çeşitli kaynak ve fırsatlar sunan EQUAL Müzik Programı, hem EQUAL Global çalma listesi hem de EQUAL Türkiye gibi lokal çalma listeleri aracılığıyla kadın sanatçıların müziklerini geniş kitlelere ulaştırıyor.

241 TÜRK KADIN SANATÇI GLOBAL KİTLELERE ULAŞTI

EQUAL Müzik programı kapsamında bugüne kadar, dünya genelinde 400 kadın sanatçı programın elçisi oldu. Sadece kadın sanatçıların yer aldığı toplam 35 çalma listesi hazırlandı ve bu çalma listeleri tüm dünyada bir sene boyunca 13 milyon saat dinlendi.

Türkiye'de EQUAL Müzik Programı kapsamında Mayıs 2021'den beri 1000 kadın sanatçı, EQUAL Türkiye çalma listesine eklendi. 1000 kadından 134'ü, ilk defa Spotify tarafından hazırlanan bir çalma listesinde yer aldı.

EQUAL Türkiye çalma listesinde yer alan 1000 kadın sanatçının 337'si yerli sanatçılardan oluştu. Mayıs 2021'den beri 241 Türk kadın sanatçı Türkiye dışındaki EQUAL çalma listelerinde yer aldı. Bu sanatçılardan 48'i ise ilk defa Türkiye dışında Spotify tarafından hazırlanan bir çalma listesinde boy gösterdi.

Bugüne kadar EQUAL müzik programına Türkiye'den Melike Şahin, Göksel, Hadise, Nova Norda, Sibel Can, Kalben, Ajda Pekkan, Gülçin Ergül, Güneş, Sena Şener, Ziynet Sali, Gülşen, Aleyna Tilki olmak üzere 13 kadın sanatçı programın Türkiye elçileri oldu.

Spotify'ın global müzik programı 1'inci yılını kutlarken, Türkiye'den ilk defa bir kadın sanatçı, sadece EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında yer almakla kalmadı, aynı zamanda programın global elçisi oldu.

Aleyna Tilki, mayıs ayında, hem Global EQUAL çalma listesinin hem de EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağına çıkarken, aynı zamanda yeni şarkısı "Take It or Leave It" ile de bu iki listeye konuk oldu.

Aleyna Tilki, ayrıca, programın mayıs ayı elçisi olarak Spotify'ın New York Times Square'deki meşhur reklam alanlarında EQUAL'ın hem Türkiye hem de global elçisi olarak iki kez boy gösterdi.

"TÜM KADINLARI CESARETLE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUM!"

Aleyna Tilki konuyla ilgili, "Spotify'ın EQUAL müzik programının Mayıs ayı global elçisi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm kadınları yüreklerinin en derininden cesaretle hareket etmeye davet ediyorum ve Türkiye'de bu programın global elçisi olma duygusunu yaşayan ilk sanatçı olarak tüm kadınlara bu güzel enerjimi yolluyorum." dedi.

Spotify Sanatçı ve Yapım Şirketi İlişkilerinden Sorumlu Müdür Fırat Tekaüt, EQUAL Müzik Programı için şunları söyledi:

EQUAL müzik programı, müzik sektöründe kadın sanatçı ve içerik üreticileri desteklemek ve onları daha fazla görünür kılmak üzere Spotify olarak büyük bir samimiyet ve heyecanla hayata geçirdiğimiz bir proje. Programın 1'inci yılını kutlamaktan ve hem global hem Türkiye genelinde büyük başarılar yakalayarak kadın sanatçılar için müzik adına ayrıcalıklı bir dünya yaratmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. EQUAL'ın gerek Türkiye marka elçilerimiz gerek Türkiye çalma listesinde yer alan tüm kadın sanatçılarla eşsiz bir sinerji ve kolektif bir kadın gücü yarattığına inanıyorum.