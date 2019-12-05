YAĞMUR ALTINDA DANS



Bulutlar falan ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belkide. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler, babalar çocuklarınıza 'Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın' demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak.