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        Haberler Magazin Aleyna Tilki: Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki: Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler

        Sahnelere çıkmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler. Ölüm tehdidi aldım, korkmuyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:39
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          Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. 23 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı iddialarda bulundu.

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          Aleyna Tilki, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu. İsimlerini vermek istemiyorum. Çünkü bu onlara yarar" dedi.

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          Aleyna Tilki, isyan ettiği videonun ardından ölüm tehdidi aldığını öne sürerek, "Ben o konuşmayı yaptıktan sonra şoförümün telefonundan gece yarıları ölüm tehdidi aldım. IP adresi bulunamayacak şekilde mesaj attılar, annemin telefonuna tehdit mesajı yolladılar" ifadelerini kullandı.

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          "GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BACAĞI KOPTU"

          Aleyna Tilki ayrıca, "Konuşmamam için korku vermeye çalışıyorlar. Konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde bir adamın bacağı da koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Ama korkmuyorum" diye konuştu.

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          "Bu sektörden nefret ediyorum" diyen Aleyna Tilki, bir yurtdışı konserinin de engellendiğini ileri sürerek, "Afişler bile hazırdı. Birisi benim o konsere çıkmamı istemedi" dedi.

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