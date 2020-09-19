Konserlerin iptaliyle ilgili açıklama yapan Tilki, "Ben konser vermiyorum. Sahneye çıksak 'hadi eller havaya, oynasın patlasın' desek, ölüme bile sebep olabiliriz. Müzik hiç durmamalı. Müzisyenlerin gitaristlerin herkesin çalışmasını o kadar çok istiyorum ki, sadece sahnede bir sürü ekmek parası kazanan kişi var. Bu yüzden çok üzülüyorum. Maalesef Covid-19 olduğu için ne yapsak olmuyor. Yeni normale göre bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.