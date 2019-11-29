Genç popçunun karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Tilki'ye gelen bazı yorumlar şöyle:



* Yine yamultmuşsun çizgileri.



* Şopa bak şopa daha ucuza daha iyisini yaparım.



* Şopun minik detaylarını hep birlikte inceliyoruz.