Aleyna Tilki'nin kardeşi oyuncu oldu

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de ablası gibi yakın zamanda ünlü olacak. Tilki, masal kahramanlarını kurtarmak için bir gurup arkadaşın girdikleri macerayı beyazperdeye yansıtacak olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te oyunculuğa başladı.

Wovie, RetroPro ve DMC & NETD yapımı olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'i 'Selena'nın da yönetmeni olan Burak Kuka yönetirken Ayça Tilki, başrolde iki ünlü Youtuber'a eşlik edecek. Youtube'da 1 milyon abonesi olan, organik müzik türünde şarkılar üreten Berk Coşkun ile 'O Ses Çocuklar' ile ünlenen, şimdilerde 'Alice Müzikali'nde rol alan Ecrin Su Çoban ve Ayça Tilki, aile türündeki 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te maceradan maceraya koşan karakterleri canlandırıyor.

Senaryosunu Başak Gülsoy'un yazdığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor. ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet'in ‘Masallara İnan' adını taşıyan film müziği, yayınlandıktan sonra büyük ilgi görerek kısa sürede yüksek izleyici sayısına ulaştı.