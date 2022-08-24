"NASIL RAHATSAM ÖYLE GİYİNİRİM"

Ayrıca son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan sahne kıyafetleriyle ilgili de açıklamada bulunan genç şarkıcı, "Ben kendimi nasıl rahat ve doğal hissediyorsam öyle giyinmeyi tercih ediyorum. Bu bazen bir bikini olabilir, bazen bir iç çamaşırı olabilir, bazen de ışıltılı bir elbise olabilir. Önemli olan benim kendimi nasıl rahat ve natural hissettiğimdir. Bu konuda ben böyle düşünüyor ve davranıyorum." dedi.