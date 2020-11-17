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Koronovirüs pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı.

Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi.

Tilki şunları söyledi:

"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz? Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin! Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu... Aynı gün hem de... Bunları bize açıklarsanız seviniriz..."

ELON MUSK: 4 TESTİN 2'Sİ NEGATİF, 2'Sİ POZİTİF

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da 4 adet koronavirüs testi yaptırdığını bunların 2'sinin negatif 2'sinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Buradan yola çıkarak 'aşırı seviyede bir sahtekarlık döndüğünü' iddia etmişti.

Twitter'da açıklamasının altına gelen yorumlara verdiği cevaplarla vaka sayılarının şişirildiği ve bunun testlerden para kazanmak için yapıldığı gibi komplo teorilerini desteklemişti. Musk, nisan ayında Koliforniya Eyaleti'ndeki Tesla fabrikasında salgın sebebiyle üretimin durdurulması istendiğinde çalışanlarını işe çağırmıştı.