Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı. Güneş'in adı bir dönem Asena Atalay ile aşk dedikodularına karışmıştı.