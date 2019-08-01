"GERÇEK BİR ÇOBANLA ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM"



"Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum" diyen Tilki, "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bi çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.