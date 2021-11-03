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Aleyna Tilki: Dünya bir cadı kazanı! - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Dünya bir cadı kazanı!

Geçtiğimiz ay müzik çalışmaları için İngiltere'ye giden şarkıcı Aleyna Tilki, dünya çapında her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'na göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Tilki, "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz. Kostüme gerek yok!" ifadelerini kullandı

03.11.2021 - 12:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.

    Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde 'Real Love' isimli single'ını dinleyicilerle buluşturan Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

  • CADILAR BAYRAMINA GÖNDERME

    Londra'da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Aleyna Tilki, her yıl dünya çapında 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'na göndermede bulundu.

  • "KOSTÜME GEREK YOK!"

    Yatak odasında objektif karşısında poz veren Tilki, gönderisine, "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz. Kostüme bazen gerek yok. Kazan bizi eritiyor!" notunu düştü.

  • BİRKAÇ GÜNLÜK TÜRKİYE ZİYARETİ

    Geçtiğimiz günlerde ailesini görmek için birkaç günlüğüne Türkiye'ye gelen Tilki'yi annesi Havva Öztel, kız kardeşi Ayça Tilki ve arkadaşları, ellerinde balonlarla havaalanında karşılamıştı.

  • "GÖZÜMÜN NURU"

    Öztel, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Havva Öztel, mutluluğunu, "Geldi gözümün nuru..." sözleriyle dile getirmişti.

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