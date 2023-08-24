Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aleyna Tilki'den "Yok artık" dedirten pozlar! Ünlü şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

        Aleyna Tilki'den "Yok artık" dedirten pozlar! Ünlü şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

        Instagram hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki, evinin mutfağında iç çamaşırıyla verdiği pozla gündem oldu. Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 10:20 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar sebebiyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir yurt dışında yaşıyor. Amerika'da bulunan evinin mutfağında süt içerken çekildiği pozunu yayınlayan Tilki, sosyal medyayı ikiye böldü.

        • 2

          Serdar Ortaç'ın "Ayrı Gitme" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin yorumu sevenleri tarafından büyük beğeni aldı. Şarkısıyla adından söz ettiren olan geçtiğimiz akşam evi halini paylaştı.

        • 3

          Aleyna Tilki son olarak beyaz şeffaf sütyeni ve şortuyla kafasına süt dikerken çekildiği pozlarına "Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu" notunu ekledi. Tilki'ye bazı sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağarken bazılarından: "Ne gerek var?", "Yok artık iyice abarttı","Bu ne şimdi?" gibi yorumlar geldi.

        • 4

          Annesi ve kız kardeşi Amerika’ya taşınan şarkıcı, “Amerika benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken Amerika’ya gitmiştim zaten eğitime” şeklinde konuşmuştu.

        • 5

          İşte Aleyna Tilki'nin son pozları...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Japonya'da nükleer atık suyun tahliyesi başladı
        Japonya'da nükleer atık suyun tahliyesi başladı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Habertürk Anasayfa