Aleyna'dan 'oryantal' şov

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'Real Love' şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını dünyaya duyuran Aleyna Tilki, önümüzdeki ay İsveçli grup Jubel ile çıkaracağı yeni teklisinin klibi için İstanbul'da buluştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tilki, dün akşam grup üyeleriyle birlikte Yeniköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi. Üst katı kapattıran 21 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerinde misafirleri için dansöz oynattı.

Daha sonra dansözle karşılıklı dans eden Aleyna Tilki'nin oryantal performansı ise İsveçli müzisyen grup, tarafından Instagram'dan paylaşıldı.

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, "Yeni yabancı şarkım için düet yapacağım grup ile yemeğe geldik. Bugün İstanbul'un tarihi yerlerinde YouTube için çekimler yaptık, onlara baklava ve su böreği yedirdim. Bugün yemek esnasında dansöz bile oynattık." dedi.

Yeni şarkısı için de konuşan Aleyna Tilki, "Bu sefer gerçekten çok çalıştık, güzel bir şarkı olacak. Sabah 06:00'da set var bu yüzden gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı. Tilki, kendisine sosyal medyadan gelen taciz mesajları hakkında ise "Teşekkür ederim, sonra konuşuruz." dedikten sonra otomobiline bindi.