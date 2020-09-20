"ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM"

Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bırakmıştı.