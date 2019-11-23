"BU KARİYERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"



Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde hayranlarına, "İyi ki beni sevdiniz, iyi ki ben de sizin pembe Aleyna'nız oldum. Bu kariyere, beni çocukluğumla kavuşturduğu için çok şey borçluyum. Ve beni seven o güzel, özel kalplere… Kalbin güzelini görebilene ne mutlu! Şükür..." sözleriyle teşekkür etmişti.