Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabından cumartesi günü yaptığı paylaşımda ilk olarak, "Bugün Cuma da değil ama Cuma mesajı atasım geldi :D" ifadelerine yer verdi. Daha sonra "Ah ne güzel bi pazartesi" yazan Tilki, sosyal medya paylaşım serisini, "Bugün cumartesi, yarın pazar, sonra pazartesi olacak" diyerek bitirdi.

Tilki'nin paylaşımı 2 binden fazla RT ve 34 bin de beğeni topladı.

Genç şarkıcının paylaşımına yorum yağarken, Tilki'nin bu mesajını eleştirenler de oldu.