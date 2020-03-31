"KİM OLDUĞUNU ÖĞREN"

Bence şu an koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil.

Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...