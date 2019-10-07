"AİLEMDEN AYRI KALACAĞIM"

Geçtiğimiz aylarda yurt dışında okuyup okumayacağı üzerine sorulan soruya Tilki, "Amerika'da okuyacağım. Uzun süre orada olacağım. Ailemden ayrı kalacağım, onları çok özleyeceğim ama onları görmek ve konserler için gelip gideceğim. Çok güzel sürprizler olacak. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırarak gelmek istiyorum" sözleriyle eğitim ve kariyer planının yurt dışına yönelik olduğunu anlatmıştı.