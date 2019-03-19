"3 KERE KAZA YAPTIM"

Muhabirlerin orada kaza geçirmesini sorması üzerine ise "Evet, 1 kere değil, 3 kere kaza atlattım. Kar kızağı ile 3 kere kaza yaptım. Hatta bir tanesinde bayağı zor zamanlar geçirdim ama kurtuldum" şeklinde konuştu.