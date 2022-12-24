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Aleyna Songelen kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Aleyna Songelen'in hayatı

Lider Türkiye yarışması Habertürk ekranlarında yayın hayatına başladı. Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye'Faruk Acar’ın sunumuyla izleyicisi ile buluşuyor. 'Lider Türkiye' yarışmacısı Aleyna Songelen'nin kim olduğu sorgulanıyor. İşte Aleyna Songelen'in hayatı ile ilgili detaylar...

Giriş: 24.12.2022 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Aleyna Songelen kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Aleyna Songelen kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?
HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Aleyna Songelen oldu. Programın takipçileri için Aleyna Songelen'in biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Aleyna Songelen kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ALEYNA SONGELEN KİMDİR?

Aleyna Songelen aslen Denizlili, İzmir doğumlu, İzmir’de yaşıyor. 23 yaşındaki Songelen'in babası berber, annesi emekli. Üç kardeşin en küçüğü.

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı mezunu, aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler çift anadal yapıyor.

Hobi olarak yelken ve okçulukla ilgileniyor.

Sosyal bir insan. Fikirlerini belirtmeyi seviyor.

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