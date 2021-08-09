Lukaşenko’dan meydan okuma

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Tartışmalı Belarus seçimlerinden bir yıl son sonra Belarus Cumhurbaşkanı Alexsandr Lukaşenko, ülkesindeki ‘‘muhaliflerin uzun iktidarını uzatmak için hileli olduğunu’’ söylediği seçimin birinci yıl dönümünde pazartesi günü açıklamalarda bulundu.

Geçen sene, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ''adil bir şekilde kazandığını'' ve ülkesini şiddetli bir ayaklanmaya karşı koruduğunu söyleyen Lukaşenko, ‘‘Bugün Belarus tüm dünyanın ilgi odağında’’ ifadelerinde bulundu.

Açıklamalarına, ‘‘Geçen yıl, bazı insanlar adil bir seçim için hazırlanırken diğerleri darbe çağrısında bulundu." diyerek devam etti.

YÖNETİME EN BÜYÜK MEYDAN OKUMA

Lukaşenko’nun 1994 yılından bu yana iktidarının ardından, yönetime yönelik en büyük meydan okuma, 2020’de on binlerce insanın sokaklara dökülmesi ile gerçekleşmişti.

Ülkedeki protestolar sakinleşirken muhalefet hapiste 600’den fazla siyasi tutuklunun olduğunu söylüyor.

Batılı ülkelerle anlaşmazlık yaşanan Lukaşenko yönetimi, özellikle Batı tarafından uzun süredir yaptırımlarla karşı karşıya.

Reuters, Rusya’nın Belarus’u NATO ve AB’ye karşı tampon bir müttefik olarak desteklendiğini vurgularken mali desteğe de dikkat çekti.

LUKAŞENKO: BELARUS TÜM DÜNYANIN İLGİ ODAĞINDA

Diplomatik bir krizin öznesi haline gelen Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya’nın eve zorunlu uçuşu reddetmesi ve Polonya’ya sığınması, Belarus’u tekrar uluslararası gündemin başat aktörü haline getirdi.

Yakın zamanda Belarus üzerinden uçan bir Ryanair uçağının başkent Minsk'e inmeye zorlanması ve uçakta bulunan muhalif Belaruslu bir gazetecinin tutuklamasının ardından, Belarus Avrupa Birliği ile kriz sürecine girmişti.

Yine ayrı bir gelişmede, AB komşuları Litvanya ve Polonya, Belarus makamlarını yüzlerce Iraklı sığınmacıyı, ülkelerine göndermekle suçlamış ve 680 kilometrelik Litvanya-Belarus sınırına 550 kilometrelik bir bariyer inşa etmeye başlanmıştı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, bunun üzerine, Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırımların beşinci turunu düşünmesi gerektiğini söylemişti.

İNSAN HAKLARI KRİZİ

Üst düzey Birleşmiş Milletler insan hakları yetkilisi tarafından "insan hakları krizi" olarak tanımlanan Lukaşenko'nun 2020 yılındaki seçim sürecinde başlayan baskısında on binlerce kişi gözaltına alındı.

AB zirvelerine başkanlık eden Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün, liderlerini özgürce seçme hakkı Belarus halkının elinden alındı. AB sıkı bir şekilde yanınızdadır ve etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Belaruslular pazar günü Kiev, Londra, Varşova ve Vilnius gibi Avrupa başkentlerinde Lukaşenko'ya karşı mitingler düzenledi.