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        1
        Haberler Spor Futbol Alexis Beka Beka kimdir, intihar mı etti ve kaç yaşında? Ünlü futbolcu Alexis Beka Beka'nın son durumu nedir, öldü mü? - Futbol Haberleri

        Alexis Beka Beka kimdir, intihar mı etti? Ünlü futbolcu Alexis Beka Beka'nın son durumu...

        Bir dönem adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de transfer söylentilerine karışan ünlü futbolcu Alexis Beka Beka, üzücü bir haberle gündem olmuş durumda. Fransa'nın Nice takımında top koşturan Alexis Beka Beka'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:47
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        • 1

          Futbol dünyası Fransız futbolcu Alexis Beka Beka'dan gelen korkutucu haberle sarsıldı. 23 yaşındaki Paris doğumlu yıldız oyuncunun intihara kalkıştığı iddia edildi. İşte, hem konuya ilişkin bilgiler hem de Beka Beka'nın hayat hikayesinden satırbaşları...

        • 2

          ALEXIS BEKA BEKA NEDEN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU?

          Fransa'nın Nice takımında top koşturan Alexis Beka Beka'nın Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs açıklandı.

          Fransız kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aralarında polis, psikolog ve itfaiye ekipleri; Beka Beka'yı ikna etmeye çalıştı.

          3,5 saatte ikna edilerek kurtulduğu duyurulan 23 yaşındaki yıldız oyuncunun girdiği bunalımın nedeni ise henüz açıklanmadı.

        • 3

          ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR?

          Fransa'nın başkenti Paris'te 2001 yılında dünyaya gelen Alexis Beka Beka, Caen takımında profesyenlliğe geçiş yaptı. Burada geçirdiği 2 yılda gösterdiği başarılı performansla köklü Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Beka Beka, 14 milyon euro karşılığında ülkesinin takımlarından Nice'le anlaştı.

        • 4

          Geçtiğimiz sezon Nice formasyıla tüm kulvarlarda 20 maçta giyen yıldız oyuncu, bu sezon ise henüz forma şansı bulamadı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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